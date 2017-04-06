В ДНР показали видео, где якобы полковник полиции сотрудничает с ополченцами

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Главари ДНР выложили в сеть видео, на котором человек, похожий на полковника полиции Юрия Голубана, находится рядом с одним из лидеров ополченцев Александром Ходаковским с оружием в руках, сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Юрий Голубан, при этом, был участником стычки правоохранителей с депутатом Владимиром Парасюком, а в дальнейшем – был награжден президентом Петром Порошенко государственной наградой.

По словам Бутусова, Генпрокуратура при оперативном сопровождении СБУ еще три недели назад начала проверку действий командира роты полиции и бывшего офицера донецкой "Альфы" Юрия Голубана в мае 2014 года. В рамках проверки предстояло проверить трафики и геолокацию его телефона, дату билета на выезд из Донецка, показания свидетелей выезда и прибытия офицера в Харьков. Журналист отмечает, что хотя времени на проверку было достаточно, ее результаты все еще не обнародованы.

Напомним, 14 марта произошел конфликт между сторонниками торговой блокады ОРДЛО, которые направлялись в Бахмут, и сотрудниками полиции в Донецкой области. Как сообщила пресс-служба МВД, около 19:00 на въезде в Славянск группа из 35 человек, которые передвигались на 13 автомобилях, "отказалась проходить стандартную проверку и спровоцировала конфликт".

Во время словесной перепалки народный депутат, который сопровождал активистов, ударил нескольких полицейских и пытался вырвать у них оружие. Начальник Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что по факту нападения активистов блокады ОРДЛО под руководством народного депутата Украины Владимира Парасюка на полицейских в Славянске возбуждено уголовное производство. 15 марта заместителю председателя Верховной Рады Оксане Сыроид пришлось объявить о закрытии заседания Верховной Рады после требования группы депутатов от "Народного фронта" пригласить в зал полицейских, ставших участниками инцидента В Славянске. Так, после завершения перерыва представитель НФ Юрий Береза потребовал предоставить возможность выступить полицейским и военнослужащим, которые хотели прокомментировать конфликт правоохранителей и парламентария. Тем временем, в зал вошли люди в камуфляжной форме, которые заняли трибуну и потребовали включить микрофон. Среди занявших трибуну лиц тогда присутствовал и Юрий Голубан.