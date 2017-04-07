Захват админзданий в Луганске в 2014 г спровоцировало ГУ СБУ - ЛНР

ДОНБАСС, 7 апр — РИА Новости Украина. Непрофессиональные действия руководителей Службы безопасности Украины в Луганской области спровоцировали протестующих в Луганске на захват административных зданий в 2014 году, заявил замминистра госбезопасности самопровозглашенной ЛНР Александр Басов.

Шестого апреля 2014 года вооруженные митингующие в Луганске захватили здание Службы безопасности Украины, выдвинув правительству Украины ряд требований.

"По той информации, которой я располагаю, события 6 апреля были логическим завершением той череды событий, которые происходили на территории Луганской области с участием луганского управления", — рассказал Басов.

Читайте также: Орден протеста: сестра погибшего десантника вернула награду Порошенко

По его словам, сразу после смены власти в Киеве в 2014 году были заменены все руководители ключевых подразделений СБУ Луганской области, в том числе и начальник управления. "Трудно давать оценку профессионализму его действий, но по той ситуации, которая стала катализатором начала протестных движений в Луганской области и послужила толчком к захвату здания СБУ протестующими, послужили определенные материалы по оперативно-служебной деятельности сотрудников луганского управления", — заявил он.

По утверждению Басова, новый руководитель инсценировал вскрытие подпольной сети сепаратистов, которые с оружием в руках хотели свергнуть законную власть на территории Луганска путем вооруженного переворота. "В сети был выложен ролик, где во внутреннем дворе управления СБУ в Луганской области было разложено большое количество предметов, похожих на образцы различного стрелкового оружия и боеприпасов, но по свидетельству многих сотрудников управления никакого оружия не было", — заявил замминистра в Луганске.

Басов уточнил, что именно по указанию руководителя СБУ Луганской области были собраны макеты вооружений, после чего прошли первые аресты и задержания митингующих. "По надуманным причинам они были обвинены в сепаратизме и в подготовке к началу вооруженного восстания. Собственно говоря, это послужило толчком к тому, что люди вышли на улицы и начали высказывать свои законные требования", — заявил Басов.

Фото Артема Беребесова Захват здания СБУ в Луганске

Он уточнил, что в последующем представители СБУ не вышли на переговоры с демонстрантами и не попытались путем переговоров урегулировать конфликт, чем усугубили положение.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также — В тупике. Донбасс: обстрелы, блокада, убытки

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.