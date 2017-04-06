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    Лукашенко успокоил Запад: Минск и Москва не собираются ни на кого нападать

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    Комментирую совместные белорусско-российские учения, Александр Лукашенко заявил, что получил письмо от конгрессменов Соединенных Штатов, обеспокоенных учениями.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске
    БелТА | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не планируют военного нападения на какую-либо страну.

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    Во время интервью телеканалу "Мир" Лукашенко отметил, что многие страны обсуждают предстоящие учения "Запад-2017", которые пройдут на территории Белоруссии, и заявляют о наличии некой опасности.

    "Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов… Эти господа затрагивают и вопрос учений: для них это какая-то опасность. А для нас не опасность, что сегодня НАТО активизировалось у наших границ?" — цитирует слова президента его пресс-служба.

    Как заявил Лукашенко, "надо, чтобы европейцы, натовцы и Соединенные Штаты понимали, что в противовес когда-то мы создали совместную группировку на территории Белоруссии и на западе России". "Эта группировка живая, она готова действовать по обороне наших интересов", — сказал он.

    При этом он заявил, что Белоруссия и Россия не планируют ни на кого нападать. "Мы при этом ни на кого не собираемся нападать, нам это не надо. Да и не способны мы сегодня воевать против всего мира", — продолжил белорусский лидер.

    "Но своего не отдадим. Поэтому они должны нас понимать", — подчеркнул Лукашенко.

    Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. На территории Белоруссии будут задействованы семь полигонов и участков местности для региональной группировки войск. От России планируется привлечь около 3 тысяч военнослужащих и около 280 единиц техники. Также планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.

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