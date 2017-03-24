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    Лукашенко: провокаторов в Белоруссии спонсировали американские фонды

    (обновлено: )27
    Согласно данным президента Белоруссии, финансирование соответствующей противоправной деятельности в основном осуществлялось через Литву и Польшу.
    Александр Лукашенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что финансирование деятельности лиц, готовивших провокацию в стране, осуществляли американские и немецкие фонды в основном через Литву и Польшу.

    "Президент отметил, что финансирование соответствующей противоправной деятельности в основном осуществлялось через Литву и Польшу", — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

    "Вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве — Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев", — цитирует слова президента пресс-служба.

    Данное заявление Лукашенко прозвучало в контексте разговора о готовившейся провокации. Сообщение о провокации поступило от уроженки Белоруссии, проживающей в одной из стран Запада.

    "Выехали туда люди, нашли эту женщину, и она в открытую говорит: я ничего не боюсь, напишу заявление, чтобы вы были предупреждены. Это нас подтолкнуло к активным действиям, я поручил спецслужбам немедленно начать операцию по разработке этих людей, и мы вышли на целый арсенал оружия", — сказал президент.

    Лукашенко подчеркнул, что тех людей, которые, выходя в феврале-марте на акции против налога с "тунеядцев", хотели решить какие-то свои вопросы, просто пытались использовать. Многие, осознав это, начали уже отказываться от участия в подобных предстоящих мероприятиях, добавил президент. "Увидели… что и их тоже хотели использовать. А когда увидели эти арсеналы, говорят: нет, мы не пойдем. Начали отказываться от всех этих митингов и демонстраций. Поняли, что власть не испугалась", — заявил Лукашенко.

    "Власть должна выполнять свои функции. Испугаешься — мне будет плохо, а вам вообще невмоготу", — добавил президент.

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