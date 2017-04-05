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    Во всем штате Алабама объявлено ЧП из-за ухудшения погоды

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    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (140)

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    По данным властей штата, национальная метеорологическая служба прогнозирует серьезную угрозу суровых погодных условий, включая разрушительные торнадо, град размером с бейсбольный мяч и разрушительные порывы ветра в некоторых округах.
    Торнадо в США. Архивное фото
    REUTERS Ben Depp

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Губернатор американского штата Алабама Роберт Бентли объявил чрезвычайное положение на всей территории штата в связи с прогнозируемым ухудшением погоды, сообщается на сайте губернатора.

    Торнадо в Сан-Антонио
    @KENS5Andrea
    Разрушительный торнадо в Техасе: тысячи людей остались без света

    "Национальная метеорологическая служба прогнозирует серьезную угрозу суровых погодных условий, включая разрушительные торнадо, град размером с бейсбольный мяч и разрушительные порывы ветра в некоторых округах", — говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора.

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    Режим ЧП начал действовать на территории Алабамы во вторник 18.00 (02.00 среды по Киеву).

    "Я объявил режим ЧП в качестве меры предосторожности, чтобы гарантировать, что ресурсы штата находятся в состоянии готовности и готовы оказать помощь пострадавшим общинам в случае необходимости", — заявил губернатор.

    Ранее сообщалось, что в Киеве за три дня апреля установлены четыре температурных рекорда

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