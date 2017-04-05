Во всем штате Алабама объявлено ЧП из-за ухудшения погоды

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Губернатор американского штата Алабама Роберт Бентли объявил чрезвычайное положение на всей территории штата в связи с прогнозируемым ухудшением погоды, сообщается на сайте губернатора.

"Национальная метеорологическая служба прогнозирует серьезную угрозу суровых погодных условий, включая разрушительные торнадо, град размером с бейсбольный мяч и разрушительные порывы ветра в некоторых округах", — говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора.

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Режим ЧП начал действовать на территории Алабамы во вторник 18.00 (02.00 среды по Киеву).

"Я объявил режим ЧП в качестве меры предосторожности, чтобы гарантировать, что ресурсы штата находятся в состоянии готовности и готовы оказать помощь пострадавшим общинам в случае необходимости", — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Киеве за три дня апреля установлены четыре температурных рекорда.