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    Разрушительный торнадо в Техасе: тысячи человек остались без света

    (обновлено: )4111
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    @KENS5Andrea
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    @LukeKENS5
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    @MHurstKENS5
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    @MHurstKENS5
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    @KENS5
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    @statesman
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    @JenniferAuh
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    @FrankAlosa
    Торнадо в Сан-Антонио
    Торнадо в Сан-Антонио
    @MHurstKENS5

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    Торнадо в Сан-Антонио

    Около 40 тысяч человек в американском штате Техас остались без электричества из-за шторма, который обрушился на город Сан-Антонио ранним утром в понедельник

    Более 100 зданий на севере города повреждены. Большую часть из них составляют жилые здания, помимо этого удар стихии пришелся на здание начальной школы и несколько объектов коммерческой недвижимости, сообщили представители пожарного управления.

    Смотрите также: Разрушительный торнадо в США: последствия стихии

    В настоящий момент о погибших или серьезно пострадавших из-за непогоды не сообщалось.

    На прошлой неделе серия из шести торнадо обрушилась на прибрежную область к юго-западу от крупнейшего города штата Техас Хьюстона, не менее шести человек пострадали.

    Метеослужба объявила предупреждения о торнадо во многих округах штата. Спецслужбы работают над восстановлением электроэнергии в некоторых округах, сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) предлагают помощь пострадавшим.

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