Разрушительный торнадо в Техасе: тысячи человек остались без света

Около 40 тысяч человек в американском штате Техас остались без электричества из-за шторма, который обрушился на город Сан-Антонио ранним утром в понедельник

Более 100 зданий на севере города повреждены. Большую часть из них составляют жилые здания, помимо этого удар стихии пришелся на здание начальной школы и несколько объектов коммерческой недвижимости, сообщили представители пожарного управления.

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В настоящий момент о погибших или серьезно пострадавших из-за непогоды не сообщалось.

На прошлой неделе серия из шести торнадо обрушилась на прибрежную область к юго-западу от крупнейшего города штата Техас Хьюстона, не менее шести человек пострадали.

Метеослужба объявила предупреждения о торнадо во многих округах штата. Спецслужбы работают над восстановлением электроэнергии в некоторых округах, сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) предлагают помощь пострадавшим.