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    Общество

    Погода в Украине во вторник: местами дожди

    (обновлено: )14
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Во вторник, 4 апреля, синоптики прогнозируют в Украине местами дождливую погоду, днем температура максимально поднимется до + 22 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

    Так, дожди пройдут в западных и восточных областях. Дневная температура будет составлять от 15 до 22 градусов, ночью столбик термометра покажет отметку в 2-10 градусов выше нуля. На севере и юге осадков не прогнозируют, днем — от 13 до 19 градусов, ночью — от 2 до 8 градусов.

    В столице в будет облачно с прояснениями, дневная температура — от 15 до 17 градусов, ночью — от 7 до 9.

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