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    Общество

    В Украину пришла летняя погода

    (обновлено: )23
    Солнечная погода. Весна. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 3 апреля, синоптики прогнозируют в Украине местами дождливую погоду, днем температура максимально поднимется до 23 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

    Так, дожди пройдут в западных и северных областях. Дневная температура будет составлять от 19 до 24 градусов, ночью столбик термометра покажет отметку в 3-9 градусов выше нуля. На востоке и юге осадков не прогнозируют, днем — от 15 до 19 градусов, ночью — от 3 до 6 градусов.

    В столице в понедельник будет дождливо, дневная температура — от 20 до 22 градусов, ночью — от 7 до 9.

     

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