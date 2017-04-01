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    В столице Парагвая полиция открыла огонь по протестующим, есть жертвы

    Тема:

    Протесты и беспорядки в Парагвае (4)

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    Парагвай захлестнули волнения, непосредственной причиной которых стало голосование 25 сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента.
    Беспорядки в Парагвае
    @teleSURtv

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В столице Парагвая Асунсьон полицейские застрелили человека в здании местной партии, передает агентство EFE.

    Беспорядки в Парагвае
    @teleSURtv
    Пылающий Парагвай: протестующие подожгли здание конгресса

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    Это случилось в ходе протестов против принятия поправки в конституцию, которая позволит действующему президенту страны Орасио Картесу переизбираться еще на один срок.

    Как сообщил председатель Подлинной радикально-либеральной партии (PLRA) Эфраин Алегре, полиция "варварски" ворвалась в их здание в центре города и начала стрелять по присутствующим внутри манифестантам. В результате один молодой человек погиб, еще несколько человек получили серьезные ранения.

    Парагвай захлестнули волнения, непосредственной причиной которых стало голосование 25 сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента. Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса. Для разгона манифестантов полиция применила резиновые пули и водометы. В результате беспорядков 28 человек получили ранения, среди них один депутат.

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