В столице Парагвая полиция открыла огонь по протестующим, есть жертвы

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В столице Парагвая Асунсьон полицейские застрелили человека в здании местной партии, передает агентство EFE.

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Это случилось в ходе протестов против принятия поправки в конституцию, которая позволит действующему президенту страны Орасио Картесу переизбираться еще на один срок.

Как сообщил председатель Подлинной радикально-либеральной партии (PLRA) Эфраин Алегре, полиция "варварски" ворвалась в их здание в центре города и начала стрелять по присутствующим внутри манифестантам. В результате один молодой человек погиб, еще несколько человек получили серьезные ранения.

Парагвай захлестнули волнения, непосредственной причиной которых стало голосование 25 сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента. Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса. Для разгона манифестантов полиция применила резиновые пули и водометы. В результате беспорядков 28 человек получили ранения, среди них один депутат.