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    Беспорядки в Парагвае: горящий парламент и десятки раненых

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    Непосредственной причиной массовых волнений стало голосование 25 сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента.
    Протестующие подожгли здание конгресса в Парагвае
    Todo Noticias

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса после принятия поправки, которая позволит действующему президенту страны Орасио Картесу переизбираться еще на один срок, есть раненые, сообщает телеканал Todo Noticias.

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    По данным телеканала, группа протестующих ворвалась в здание парламента в Асунсьоне и начала поджигать различные предметы.

    Как сообщается, в результате беспорядков несколько человек получили ранения, среди них один депутат. BBC Mundo сообщает о 28 раненых у парламента.

    Todo Noticias
    Протестующие подожгли здание конгресса в Парагвае

    Непосредственной причиной волнений стало голосование 25 сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента.

    ​Вокруг горящего здания парламента концентрируются силы полиции, в том числе конной, и водометы. Полиция применила резиновые пули и водометы против собравшихся манифестантов.

    ​Глава палаты депутатов парламента, которая должна будет рассмотреть проект поправок после их одобрения сенатом, призвал сограждан к спокойствию и сообщил, что это рассмотрение откладывается до вторника, 4 апреля.

    Пока глава государства Картес никак не отреагировал на происходящие в стране волнения.

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