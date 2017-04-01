Беспорядки в Парагвае: горящий парламент и десятки раненых

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса после принятия поправки, которая позволит действующему президенту страны Орасио Картесу переизбираться еще на один срок, есть раненые, сообщает телеканал Todo Noticias.

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По данным телеканала, группа протестующих ворвалась в здание парламента в Асунсьоне и начала поджигать различные предметы.

Как сообщается, в результате беспорядков несколько человек получили ранения, среди них один депутат. BBC Mundo сообщает о 28 раненых у парламента.

Todo Noticias Протестующие подожгли здание конгресса в Парагвае

Непосредственной причиной волнений стало голосование 25 сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента.

#ÚLTIMOSEGUNDO: Manifestantes incendian el Congreso de #Paraguay tras aprobar la reelección presidencial.



(Vídeo vía Emmanuel Rosalez) pic.twitter.com/sqltMT6hxS — El Mundo Al Segundo (@MundoAlSegundo) 1 апреля 2017 г.

​Вокруг горящего здания парламента концентрируются силы полиции, в том числе конной, и водометы. Полиция применила резиновые пули и водометы против собравшихся манифестантов.

#LOÚLTIMO: Momento en que manifestantes prenden fuego el Congreso de #Paraguay.



(Vídeo vía Guillermo Ruiz) pic.twitter.com/gudeh3Cejy — El Mundo Al Segundo (@MundoAlSegundo) 1 апреля 2017 г.

​Глава палаты депутатов парламента, которая должна будет рассмотреть проект поправок после их одобрения сенатом, призвал сограждан к спокойствию и сообщил, что это рассмотрение откладывается до вторника, 4 апреля.

Пока глава государства Картес никак не отреагировал на происходящие в стране волнения.