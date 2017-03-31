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    США прокомментировали учения в ФРГ c русскоязычными статистами

    (обновлено: )24302
    Как заявили в Пентагоне, "сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире".
    Пентагон
    flickr.com/dbking

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли заявил, что учения дислоцированных в Германии войск США с участием "русскоговорящих статистов" не являются подготовкой к каким-либо действиям, сообщают РИА Новости.

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    "В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях", — сказал он, комментируя появление на официальном сайте Берлина объявления о поиске русскоговорящих статистов для участия в учениях, которые пройдут с 26 апреля на полигоне Хоэнефельс близ Нюрнберга.

    Он отметил, что "эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире".

    Брэдли напомнил, что "американские военные и их союзники готовятся на этом полигоне с 1952 года". "В условиях, когда мир изменился, мы изменили фокус нашей подготовки. В самых недавних учениях приняли участие 1250 человек из Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Германии, Италии, Македонии, Латвии, Нидерландов и Словении", — отметил он.

    По его словам, "наличие людей, говорящих на разных языках, а также различных союзников, участвующих в учениях, обеспечивает комплексность сценариев".

    Ранее в немецком кадровом агентстве Optronic HR подтвердили, что ищут русскоговорящих статистов для американских военных учений в Германии. Суточное вознаграждение составляет от 88 до 120 евро, учения пройдут в течение двух недель. Параллельно с русскоязычными статистами ведется набор желающих со знанием польского или чешского языков. В пояснении на сайте агентства говорится, статисты нужны "для ролевых игр в тренировочных учениях армии США". С их помощью "будет представлено гражданское население в регионах, охваченных кризисом, таким образом, будет достигнут близкий к реальности сценарий учений для военнослужащих и, соответственно, оптимальная подготовка для их зарубежных миссий", сказано в сообщении.

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