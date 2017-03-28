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    Показательные выступления Национальной гвардии Украины

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    Почетный караул в обновленной парадной форме маршировал, производил упражнения с ружьями и саблями. Выступления прошли в военной части в Новых Петровцах под Киевом.
    Канал на Youtube Відео Національної гвардії України

    Почетный караул Национальной гвардии Украины устроила яркий показательное выступление во время празднования третьей годовщины Нацгвардии Украины в военной части в Новых Петровцах.

    Видео выступления опубликовано на официальном канале НГУ в Youtube.

    Смотрите также: Учения курсантов Национальной гвардии Украины

    Почетный караул в обновленной парадной форме маршировал, производил упражнения с ружьями и саблями. Все это действо можно также посмотреть и с высоты птичьего полета.

    Напомним, День Национальной гвардии Украины отмечается 26 марта. 

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