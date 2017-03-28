В Молдавии проведут референдум о расширении полномочий президента

КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон подписал во вторник указ об инициировании консультативного референдума по ряду вопросов, среди которых расширение полномочий главы республики, досрочные выборы в парламент и сокращение числа депутатов.

"Решил… инициировать консультативный референдум по четырем вопросам", — сказал Додон на пресс-конференции.

По его словам, первый вопрос касается аннулирования закона о возврате гражданами республики выведенного из банков Молдавии миллиарда долларов.

Он также отметил, что второй вопрос касается того, поддерживают ли граждане Молдавии инициативу о расширении полномочий президента по роспуску парламента и инициированию досрочных парламентских выборов.

"Третий вопрос звучит так, поддерживает ли вы идею сокращения депутатов со 101 до 71 в парламенте Молдавии… Четвертый вопрос касается того, поддерживает ли население страны преподавание в учебных заведениях страны предмета истории Молдавии", — заявил Додон.

Ранее сообщалось, что суд в Кишиневе арестовал подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, экстрадиции которого добивается Украина.