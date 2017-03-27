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    Банк Латвии выпустил новую коллекционную монету

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    По информации пресс-службы латвийского центробанка, это третья монета из специальной серии, посвященной популярным латышским сказкам. Первая монета "Пять котов" была выпущена в 2015 году, вторая - "Ежова шубка" - в 2016-м.
    Банк Латвии
    Банк Латвии

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Банк Латвии выпустил коллекционную монету "Сказочная монета III. Дедушкина рукавичка", сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе латвийского центробанка.

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    "Это третья монета из специальной серии, посвященной популярным латышским сказкам. Первая монета "Пять котов" была выпущена в 2015 году, вторая — "Ежова шубка" — в 2016-м", — сказали в банке.

    На аверсе монеты изображена цветная рукавица, а на реверсе — животные, персонажи сказки.

    Delfi
    Коллекционная латвийская монета "Сказочная монета III. Дедушкина рукавичка"

    Автор графического дизайна монеты — художник Арвид Приедите, для которого это уже 14-я коллекционная монета. Гипсовую модель изготовил Янис Струпулис, соавтор многих монет. Отчеканена монета в Литве, ее максимальный тираж — 10 тысяч экземпляров, цена в кассах банка Латвии — 47 евро.

    Delfi
    Коллекционная латвийская монета "Сказочная монета III. Дедушкина рукавичка"

    Монету с 28 марта можно будет приобрести в кассах банка Латвии в Риге и Лиепае, а в понедельник с 15.00 — зарезервировать на сайте банка Латвии.

    Ранее сообщалось, что Королевский монетный двор Великобритании во вторник выпустил монеты достоинством один фунт стерлингов нового образца — двенадцатигранные, двухцветные (серебряные с золотым ободком) и с новым рисунком на обороте.

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