Золотую монету номиналом $1млн украли из музея в Берлине

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Золотую монету номинальной стоимостью в 1 миллион долларов США украли в ночь на понедельник из музея Боде в Берлине, сообщила столичная полиция в своем аккаунте в Twitter.

Украденная монета под названием "Большой кленовый лист" – необычная, она весит около 100 килограммов и сделана из чистого золота, стоимость материала для ее производства и самой работы составила около 3,7 миллиона долларов.

Heute Morgen, gegen 3:30 Uhr wurde bei einem Einbruch in das #Bodemuseum in #Mitte eine einzigartige Goldmünze gestohlen.

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^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 27 марта 2017 г.

​По информации полиции, диаметр монеты – 53 сантиметра, толщина – 3 сантиметра, на аверсе изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Музей Боде, который известен своей коллекцией монет, одолжил экспонат у другого музея на время выставки.

Сообщается, что неизвестные украли предмет незаметно около 3.30, полиция считает, что преступников было несколько и в здание они попали через окно при помощи лестницы, ее обнаружили неподалеку от места взлома. Пока неизвестно, как похитителям удалось отключить сигнализацию и вывезти тяжелый экспонат.

Напомним, ранее в Киеве на улице Киквидзе четверо неизвестных в масках ранили мужчину, после чего отобрали у него сумку, в которой находилось около четырех млн гривен.