КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Монеты достоинством один фунт стерлингов нового образца — двенадцатигранные, двухцветные (серебряные с золотым ободком) и с новым рисунком на обороте – поступят в обращение в Британии во вторник, сообщает Королевский монетный двор.

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"Новая монета поступит в обращение во вторник и постепенно заменит старую версию, круглую, после 30 лет ее использования", — говорится в сообщении.

The royal mint Монеты в один фунт стерлингов нового образца поступят в обращение в Британии

Выпуск новых монет начался в марте 2016 года. Изменения в дизайне одного фунта стерлингов происходят впервые за более чем 30 лет — с 1983 года, когда монета заменила бумажную купюру. Как утверждают специалисты монетного двора, новый внешний вид поможет защитить фунт от подделок. В последние годы на каждые сто фунтовых монет приходилось три поддельные. Новая монета, согласно утверждениям специалистов, станет самой защищенной в мире благодаря использованию двух металлов и новой технологии чеканки.

The royal mint Один фунт стерлингов нового образца

Два года назад канцлер Джордж Осборн объявил, что конкурс на создание лучшего дизайна для обратной стороны монеты выиграл 15-летний подросток Дэвид Пирс.

The royal mint Один фунт стерлингов нового образца

Жюри, рассмотревшее более шести тысяч заявок, впечатлила красота и простота идеи — Пирс изобразил четыре растения, символизирующие составные части Соединенного Королевства: роза представляет Англию, трилистник — Северную Ирландию, чертополох — Шотландию и лук-порей — Уэльс.

С новой монетой связана курьезная история: Королевскому монетному двору пришлось отказаться от названия своей технологии по защите монет от подделок. Раньше представленная в 2014 году технология называлась Integrated Secure Identification Systems ("Единые системы идентификации степени безопасности"), или сокращенно ISIS. Однако после того как СМИ стали обращать внимание на то, что тот же акроним используется для названия террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), Королевский монетный двор отказался от использования аббревиатуры.

Новые монеты заместят старые в течение полугода, до этого же обе версии будут приниматься везде.

В связи с выпуском монеты нового дизайна по всей стране произведена модернизация автоматов на автопарковках, а также заменены замки на тележках в супермаркетах.

Ранее сообщалось, что золотую монету номинальной стоимостью в 1 миллион долларов США украли в ночь на понедельник из музея Боде в Берлине.