Воля: США могут не найти лишние деньги на военную помощь Украине

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Предоставление Украине летального вооружения состоится во время администрации Дональда Трампа. Такую надежду в субботу высказал председатель Комитета по вопросам вооруженных сил сената США Джон Маккейн на пресс-конференции в Брюсселе. Ранее усилить Вооруженные силы Украины призвал Вашингтон командующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

В контексте заявления Маккейна, вероятность скорого предоставления Украине летального вооружения в эфире радиостанции "Голос Столицы" оценил политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

"Дональд Трамп решил перейти в наступление, перехватить инициативу, и сейчас, фактически, он может сказать так: или деньги на украинскую армию даете, или даете деньги на модернизацию американской армии. И что будет выглядеть более патриотичным? Кроме того, всего этого может и не произойти, я имею в виду предоставление летального вооружения и части финансовой военной помощи, из-за того, что на днях, вероятно, все-таки начнется военная операция США в Сирии, и деньги будут нужны там. Поэтому я бы не торопился с оптимизмом на счет того, что найдутся лишние деньги на военную помощь для Украины", — заявил Воля.

Ранее народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила, что палата представителей конгресса США в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году — до 1 октября 2017 года предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины.