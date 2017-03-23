Лукашенко на совещании по безопасности: в СМИ даем мизер

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его крайне беспокоит информация о ситуации в стране, касающаяся безопасности и сохранения стабильности в обществе, сообщает Sputnik Беларусь.

В четверг глава государства провел совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности. Ранее, посещая Могилевскую область, Лукашенко заявил, что не спал ночь, когда получил информацию сразу о пяти инцидентах в стране, включая прорыв на внедорожнике с оружием и взрывчаткой через белорусско-украинскую границу. Он также сообщил, что в Белоруссии была выявлена база по подготовке боевиков, которые готовили вооруженные провокации в республике. После этого в стране прошли задержания активистов оппозиции и членов военно-патриотических организаций.

"Давайте обсудим ситуацию, которая складывается. Меня очень беспокоит та информация, которую я получаю. Это не тот объем, который мы даем в СМИ (уже чтобы не запугивать, мизер даем)", — сказал президент, слова которого цитирует пресс-служба. Президент подчеркнул, что в Беларуси в состоянии сегодня сохранить мир и покой.

"И мы ничего и никого не боимся", — подчеркнул президент.

Глава государства предложил участникам совещания обсудить весь комплекс "той информации и мероприятий, которые проведены в связи с нашей антитеррористической борьбой", и сделать из этого соответствующие выводы.

"Никого, подчеркиваю, не запугивая, не пугая, будем действовать ровно по закону", — отметил Лукашенко.

Президент пояснил, что решил провести такое совещание открыто.

"Я придерживаюсь одной точки зрения: мы ничего ни от кого не должны закрывать. Мы должны честно, открыто обсуждать те вопросы, которые сегодня волнуют наших людей и, естественно, не могут не волновать нас", — сказал он.

Лукашенко опроверг мнение ряда белорусских политиков и СМИ о том, что "накануне некоторых нежеланных событий власть начинает кого-то запугивать".

"Вижу, что ходит такая шальная мысль у кого-то. Я этим господам хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится. Особенно что касается президента. Мы проводим честную, искреннюю политику", — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что в стране будет жестко соблюдаться законодательство и нормы Конституции.

"Мы никому не закрываем рот, но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться", — подчеркнул белорусский лидер.

резидент отметил, что в стране поддерживается спокойствие и порядок, а люди чувствуют себя в безопасности.