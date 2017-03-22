МИД раскритиковал заявление Лукашенко о подготовке боевиков в Украине

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке боевиков на территории Украины не соответствует действительности, говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Во вторник Лукашенко заявил о задержании нескольких десятков боевиков, готовивших в Белоруссии провокацию с оружием. По его словам, они тренировались в лагерях, расположенных, в том числе, в Украине и одной из западных стран. Позже он добавил, что в Белоруссии "зашевелилась пятая колонна".

"Высказывания руководства Белоруссии о якобы подготовке на территории Украины вооруженных боевиков не соответствуют действительности, являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между Украиной и Белоруссией", — говорится в сообщении украинского МИД.

При этом ведомство отмечает, что Киев готов к тесному международному сотрудничеству по противодействию любым проявлениям терроризма, в том числе с Белоруссией.

Читайте также: В соцсетях считают, что блокада Донбасса загнала власть в глухой угол

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничники пресекли на границе попытку прорыва c территории Украины автомобиля, в котором обнаружили пистолет и предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами.

В свою очередь Служба безопасности Украины направила запрос в правоохранительные органы Белоруссии в связи с заявлением Александра Лукашенко о тренировочных лагерях боевиков в Украине.