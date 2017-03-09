Лукашенко велел чиновникам устроить на работу всех родственников

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал чиновникам устроить на работу всех родственников.

Проводя в четверг в Минске совещание по так называемому "декрету о тунеядцах", Лукашенко заявил, что родственники чиновников не могут уплатить "налог на тунеядцев" и не работать.

"Если жена или любовница больные — будем лечить. Если они могут работать, то устройте их на работу", — заявил президент, добавив, что пока не хочет называть конкретные фамилии.

Лукашенко велел доложить ему об исполнении этого требования после 1 апреля.

В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов).

По данным на 21 февраля, налоговые органы страны направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, уплатили его более 54 тысяч человек. В последние три недели в Минске и других крупных городах состоялись несанкционированные местными властями акции протеста против декрета, организованные представителями белорусской оппозиции.