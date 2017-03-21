Ущерб от теракта год назад в аэропорту Брюсселя составил 90 млн евро

EMMANUEL DUNAND / AFP

КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Финансово-экономический ущерб от теракта 22 марта 2016 года в аэропорту Брюсселя составил порядка 90 миллионов евро, сообщила во вторник телерадиокомпания RTL со ссылкой на управляющего аэровокзалом Арно Фейста.

Из указанной суммы погашение около 50 миллионов евро ущерба пришлось на долю страховых компаний, остальные 40 миллионов евро вложил сам аэропорт, что составляет 8% от его выручки в 2015 году, предшествовавшем теракту.

Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек".

В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).