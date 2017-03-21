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    Ущерб от теракта год назад в аэропорту Брюсселя составил 90 млн евро

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    Из указанной суммы погашение около 50 миллионов евро ущерба пришлось на долю страховых компаний, остальные 40 миллионов евро вложил сам аэропорт, что составляет 8% от его выручки в 2015 году, предшествовавшем теракту.
    Спецоперация в Брюсселе по делу о терактах в Париже
    EMMANUEL DUNAND / AFP

    КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Финансово-экономический ущерб от теракта 22 марта 2016 года в аэропорту Брюсселя составил порядка 90 миллионов евро, сообщила во вторник телерадиокомпания RTL со ссылкой на управляющего аэровокзалом Арно Фейста.

    Взрыв в парижском офисе МВФ
    канал Dagbladet на YouTube
    На месте теракта в парижском офисе МВФ

    Из указанной суммы погашение около 50 миллионов евро ущерба пришлось на долю страховых компаний, остальные 40 миллионов евро вложил сам аэропорт, что составляет 8% от его выручки в 2015 году, предшествовавшем теракту.

    Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек".

    В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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