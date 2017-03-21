ФБР: Россия не общалась напрямую с WikiLeaks

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. ФБР считает, что Россия не общалась напрямую с WikiLeaks, хотя якобы имела дело напрямую с разоблачительным сайтом DCLeaks и хакером, известным под псевдонимом Guccifer 2.0, заявил директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Джеймс Коми.

"Мы считаем, что они использовали какого-то посредника, они не имели дела непосредственно с WikiLeaks, в отличие от DCLeaks и Guccifer 2.0", — сказал Коми на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей конгресса.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили.