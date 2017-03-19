Юнкер: ни одна страна после выхода Британии не оставит ЕС

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что больше ни одна страна после выхода Великобритании из состава ЕС не оставит Евросоюз. Об этом он сказал в интервью Bild.

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"Пример Великобритании даст всем понять, что из состава ЕС выходить не стоит", — подчеркнул Юнкер.

"Наоборот, другие государства-члены будут влюбляться друг в друга вновь, и возобновлять свои обеты с Европейским союзом", — добавил Юнкер.

Напомним, 16 марта закон о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС вступил в силу, получив одобрение королевы Елизаветы II.