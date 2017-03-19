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    Юнкер: ни одна страна после выхода Британии не оставит ЕС

    (обновлено: )24
    По мнению председателя Еврокомиссии, "пример Великобритании даст всем понять, что из состава ЕС выходить не стоит". Он уверен, что другие государства-члены будут "возобновлять свои обеты с Европейским союзом".
    Жан-Клод Юнкер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что больше ни одна страна после выхода Великобритании из состава ЕС не оставит Евросоюз.  Об этом он сказал в интервью Bild.

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    "Пример Великобритании даст всем понять, что из состава ЕС выходить не стоит", — подчеркнул Юнкер.

    "Наоборот, другие государства-члены будут влюбляться друг в друга вновь, и возобновлять свои обеты с Европейским союзом", — добавил Юнкер.

    Напомним, 16 марта закон о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС вступил в силу, получив одобрение королевы Елизаветы II.

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