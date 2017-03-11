В Мичигане после шторма 470 тысяч человек остаются без электричества

КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. В американском штате Мичиган из-за обрушившейся на регион непогоды более 470 тысяч человек остаются без электричества, сообщает агентство Associated Press.

Как сообщил губернатор штата Рик Снайдер, в результате обрушившегося на штат в среду штормового ветра, вызвавшего обрывы линий электропередач, без электричества остались около одного миллиона человек.

По словам губернатора штата, в пятницу без света по-прежнему остаются около 472 тысяч человек. Ожидается, что проблему удастся ликвидировать к воскресенью.

Дневная температура воздуха в Мичигане в эти дни не превышает нулевой отметки. В помощь оставшимся без электричества, а значит не только без света, но и без обогрева жителям власти штата обустроили специальные центры помощи, где люди могут согреться и получить горячую еду.

Обрушившийся на штат в среду штормовой ветер был самым сильным, по оценкам специалистов, с 1998 года.

Напомним, в феврале по меньшей мере четыре человека погибли в результате сильного грозового циклона на юге американского штата Калифорния.