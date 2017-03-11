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    В Мичигане после шторма 470 тысяч человек остаются без электричества

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    Как сообщил губернатор штата Рик Снайдер, в результате обрушившегося на штат в среду штормового ветра, вызвавшего обрывы линий электропередач, без электричества остались около одного миллиона человек.
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    RIA News Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. В американском штате Мичиган из-за обрушившейся на регион непогоды более 470 тысяч человек остаются без электричества, сообщает агентство Associated Press.

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    Как сообщил губернатор штата Рик Снайдер, в результате обрушившегося на штат в среду штормового ветра, вызвавшего обрывы линий электропередач, без электричества остались около одного миллиона человек.

    По словам губернатора штата, в пятницу без света по-прежнему остаются около 472 тысяч человек. Ожидается, что проблему удастся ликвидировать к воскресенью.

    Дневная температура воздуха в Мичигане в эти дни не превышает нулевой отметки. В помощь оставшимся без электричества, а значит не только без света, но и без обогрева жителям власти штата обустроили специальные центры помощи, где люди могут согреться и получить горячую еду.

    Обрушившийся на штат в среду штормовой ветер был самым сильным, по оценкам специалистов, с 1998 года.

    Напомним, в феврале по меньшей мере четыре человека погибли в результате сильного грозового циклона на юге американского штата Калифорния.

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