В Лос-Анджелесе из-за шторма два автомобиля ушли под асфальт

Владельцу второй машины удалось покинуть салон автомобиля до того, как транспортное средство на глазах у очевидцев провалилось под землю, передает канал RT.

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Ранее сообщалось, что сильный шторм с ветром и ливнями обрушился на Калифорнию. По информации властей, шторм, который сопровождался дождями и порывами ветра около 110 километров в час, повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи в районе округов Лос-Анджелес, Вентура и городов Санта-Барбара и Сан-Бернардино. В результате погибли по меньшей мере четыре человека.