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    В Лос-Анджелесе из-за шторма два автомобиля ушли под асфальт

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    Катаклизмы в мире: торнадо в США (125)

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    В Лос-Анджелесе сильный шторм привел к размытию грунта под одной из трасс города, в результате чего два автомобиля ушли под асфальт. Спасатели вытащили одного из водителей прямо из образовавшейся дыры.
    Канал RT на Youtube

    Владельцу второй машины удалось покинуть салон автомобиля до того, как транспортное средство на глазах у очевидцев провалилось под землю, передает канал RT.

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     Ранее сообщалось, что сильный шторм с ветром и ливнями обрушился на Калифорнию. По информации властей, шторм, который сопровождался дождями и порывами ветра около 110 километров в час, повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи в районе округов Лос-Анджелес, Вентура и городов Санта-Барбара и Сан-Бернардино. В результате погибли по меньшей мере четыре человека.

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