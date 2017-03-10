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    В ФРГ пять АЭС эвакуировали после потери связи с самолетом

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    Эвакуации подверглись две АЭС в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн (Брокдорф и Брунсбюттель), а также три АЭС в федеральной земле Нижняя Саксония (Гронде, Линген и Унтервезер). Действующий энергоблок находится только в Брокдорфе, остальные станции закрыты.
    Полиция, архивное фото
    REUTERS Alex Domanski

    КИЕВ, 10 мар – РИА Новости Украина. Из-за 22-минутной потерей связи с пассажирским самолетом, следовавшим из Венгрии в Великобританию в немецком воздушном пространстве, была произведена эвакуация пяти АЭС, сообщает Spiegel.

    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    Jordan FOURACRE / AFPTV / AFP
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    Пассажирский самолет поочередно вели с воздуха перехватчики из Чехии, Германии и Бельгии. В частности, два Eurofighter немецких ВВС сопровождали "молчавший" борт до Кельна. Причиной отказа связи могла стать техническая ошибка или неправильная эксплуатация.

    Эвакуации подверглись две АЭС в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн (Брокдорф и Брунсбюттель), а также три АЭС в федеральной земле Нижняя Саксония (Гронде, Линген и Унтервезер). Действующий энергоблок находится только в Брокдорфе, остальные станции закрыты, пишет Spiegel cо ссылкой на министерство окружающей среды ФРГ. В результате тревоги на всех АЭС был объявлен режим чрезвычайной ситуации, персонал был эвакуирован, полиция также эвакуировала участников демонстрации протеста возле одной из станций.

    В 2003 году в Германии был создан Национальный ситуационный и командный центр для обеспечения безопасности воздушного пространства в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В задачи центра входит предотвращение террористических атак с использованием воздушного транспорта.

    Напомним, ранее в Австралии самолет врезался в торговый центр неподалеку от Мельбурна сразу же после взлета. Торговый центр в момент происшествия был еще закрыт.

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