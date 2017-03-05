"Энергоатом": второй энергоблок Запорожской АЭС остановил работу

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Второй энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети. Об этом сообщила пресс-служба компании "Энергоатом".

"Пятого марта 2017 года в 02:05 энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствие с графиком, по балансовому ограничению. Идет перевод реакторной установки в состояние "горячая остановка", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на 5 марта на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 3 420 МВт. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону", — сообщает компания.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны вырос с 2% до 22%.

Ранее сообщалось, что во время запуска третьего энергоблока Ровенской АЭС произошел сбой в системе, параметры энергоблока были стабилизированы, угрозы безопасности нет.