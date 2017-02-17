Киев забраковал проект хранилища отходов АЭС, переработанных в РФ

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины вернула на доработку проект строительства хранилища радиоактивных отходов, которые с 2018 года должны начать поступать из РФ после переработки отработавшего ядерного топлива украинских АЭС.

Об этом сообщила заместитель начальника управления безопасности обращения с радиоактивными отходами — начальник отдела снятия с эксплуатации Госатомрегулирования Тамара Сушко. Она сказала, что строительство данного объекта запланировано в Чернобыльской зоне отчуждения на площадке комплекса переработки и захоронения радиоактивных отходов "Вектор".

Читайте также: Здесь будет город-сад. Биосферный заповедник в Чернобыльской зоне

"Объект, который реализуется на "Векторе" — это строительство хранилища для промежуточного сбора и хранения остекленных высокоактивных радиоактивных отходов, которые возвращаются из РФ после переработки отработавшего ядерного топлива. Госатомрегулирования рассмотрело проектную документацию, однако признано, что этот проект требует доработки", — сказала Сушко в четверг на заседании, посвященном отчету деятельности Госатомрегулирования за прошлый год.

При этом она назвала этот проект "важным, потому что ожидается, что остекленные отходы будут отправляться в Украину из РФ уже в 2018 году, и в Украине должно быть построено хранилище для их приема".

Сушко уточнила, что проектная документация была отправлена разработчику на доработку, после устранения недостатков будет проведена повторная экспертиза.