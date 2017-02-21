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    Авиакатастрофа в Австралии: самолет протаранил торговый центр

    (обновлено: )49
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    Jordan FOURACRE / AFPTV / AFP
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    Jordan FOURACRE / AFPTV / AFP
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    Jordan FOURACRE / AFPTV / AFP
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    Jordan FOURACRE / AFPTV / AFP
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    Mal Fairclough / AFP
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    Mal Fairclough / AFP
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    Mal Fairclough / AFP
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    Mal Fairclough / AFP
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    dailymail.co.uk
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    dailymail.co.uk
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия
    dailymail.co.uk

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    На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от Мельбурна, Австралия

    Все находившиеся на борту рухнувшего в Австралии легкомоторного самолета погибли, пишет газета Guardian со ссылкой на полицию. 

    На борту находились пять человек. Самолет врезался в торговый центр неподалеку от Мельбурна сразу же после взлета. Торговый центр в момент происшествия был еще закрыт.

    Полиция также сообщает о "катастрофической остановке двигателя" после взлета самолета.

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    Ранее сообщалось, что в аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.

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