Авиакатастрофа в Австралии: самолет протаранил торговый центр

Все находившиеся на борту рухнувшего в Австралии легкомоторного самолета погибли, пишет газета Guardian со ссылкой на полицию.

На борту находились пять человек. Самолет врезался в торговый центр неподалеку от Мельбурна сразу же после взлета. Торговый центр в момент происшествия был еще закрыт.

Полиция также сообщает о "катастрофической остановке двигателя" после взлета самолета.

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Ранее сообщалось, что в аэропорту города Шарлотт срочно посадили пассажирский самолет Bombardier CRJ700, который во время взлета столкнулся с оленем. На время ликвидации последствий происшествия аэропорту пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу.