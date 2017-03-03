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    Хакеры взломали электронную почту вице-президента США Пенса - СМИ

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    По данным СМИ, неизвестные хакеры получили доступ к аккаунту Майка Пенса, с которого тот обсуждал в том числе вопросы безопасности, включая меры по предотвращению терактов.
    Вице-президент США Майк Пенс выступает на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс в бытность губернатором Индианы использовал частную электронную почту для деловых контактов, сообщила газета Indianapolis Star.

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    По данным издания, почта была взломана в июне 2016 года. 

    Как сообщается, неизвестные хакеры получили доступ к аккаунту Пенса, с которого тот обсуждал в том числе вопросы безопасности, включая меры по предотвращению терактов.

    Офис вице-президента в ответ на запрос газеты заявил, что Пенс не нарушал законы штата.

    Напомним, ранее в США разразился громкий скандал в связи с использованием бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон частного почтового сервера на государственной службе, что теоретически позволяло скрывать служебную переписку от общественности и одновременно подвергало угрозе взлома секретные данные. ФБР решило не предъявлять Клинтон обвинений и опубликовало выдержки из расследования, обосновывающие это решение.

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