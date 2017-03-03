Хакеры взломали электронную почту вице-президента США Пенса - СМИ

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс в бытность губернатором Индианы использовал частную электронную почту для деловых контактов, сообщила газета Indianapolis Star.

По данным издания, почта была взломана в июне 2016 года.

Как сообщается, неизвестные хакеры получили доступ к аккаунту Пенса, с которого тот обсуждал в том числе вопросы безопасности, включая меры по предотвращению терактов.

Офис вице-президента в ответ на запрос газеты заявил, что Пенс не нарушал законы штата.

Напомним, ранее в США разразился громкий скандал в связи с использованием бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон частного почтового сервера на государственной службе, что теоретически позволяло скрывать служебную переписку от общественности и одновременно подвергало угрозе взлома секретные данные. ФБР решило не предъявлять Клинтон обвинений и опубликовало выдержки из расследования, обосновывающие это решение.