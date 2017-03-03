Швеция вернула воинскую повинность из-за ухудшения в сфере безопасности

КИЕВ, 3 мар – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Правительство Швеции накануне приняло решение о возобновлении отмененной в 2010 году всеобщей воинской повинности, сославшись на ухудшение ситуации в сфере безопасности в регионе.

"Правительство приняло 2 марта решение об обязательном прохождении женщинами и мужчинами призывного возраста призывной комиссии и базовой подготовки в рамках воинской повинности", — говорится в опубликованном в четверг сообщении для прессы правительства Швеции.

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В нем поясняется, что набор на военную службу будет осуществляться по двум принципам, но основной набор в вооруженные силы будет вестись на добровольной основе. Недостающее число военнослужащих будет компенсироваться за счет всеобщего призыва численностью в 4 тысячи юношей и девушек ежегодно в 2018 и 2019 году. Первые повестки начнут рассылаться призывникам 1 июля 2017 года, само прохождение службы предусмотрено с 1 января 2018 года.

Вопрос обсуждался в стране в 2016 году. Согласно опросам общественного мнения, проведенных в 2016 году, большинство шведов сочли возвращение к воинской повинности хорошей идеей.

Напомним, несколькими днями ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки призыва и увольнения срочников.