Главой Скотланд-Ярда впервые станет женщина

КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Главой Скотланд-Ярда впервые за 188-летнюю историю службы станет женщина.

"Глава МВД Эмбер Радд объявила о назначении Крессиды Дик главой Скотланд-Ярда", — говорится в Twitter МВД Британии.

Home Secretary Amber Rudd announces Cressida Dick as new Met Police Commissioner. More details on our new media blog https://t.co/4mQbL3rdsZ pic.twitter.com/ZyNnGaLLvw — Home Office (@ukhomeoffice) 22 февраля 2017 г.

​В прошлом заместитель руководителя Скотланд-Ярда, Дик сменит на посту главы полиции сэра Бернарда Хоган-Хоу, который занимал должность с 2011 года.

Дик была одной из самых высокопоставленных женщин-сотрудников Скотланд-Ярда перед тем, как в 2014 году перешла на работу в МИД на должность, связанную с вопросами безопасности. После того, как 56-летняя Дик начнет работу на новом месте, должности всех ключевых руководителей полицейских структур Британии – главы Скотланд-Ярда, главы Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями и президента Национального совета полиции — будут заняты женщинами. Главами МВД и Минюста Британии также являются женщины.

Читайте также — Фотоитоги 22 февраля: нацмарш в Киеве, прощание с Паперником, Порошенко на сборах ВСУ

Решение о назначении Дик главой лондонской полиции было принято главой МВД после консультаций с мэром Лондона Садиком Ханом.

В ведении главы Скотланд-Ярда находится не только обеспечение безопасности в Лондоне, но и вопросы борьбы с терроризмом на общенациональном уровне, а также вопросы охраны королевской семьи и сотрудников иностранного дипкорпуса.