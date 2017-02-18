"Нормандская четверка" договорилась о перемирии в Донбассе с 20 февраля

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что министры "нормандской четверки" договорились использовать влияние на стороны конфликта в Донбассе, чтобы восстановить режим прекращения огня в рамках ранее принятых договоренностей.

"Нам удалось достичь нескольких договоренностей. Во-первых, все стороны договорились использовать свое влияние, чтобы реализовать договоренность, принятую на уровне контактной группы два дня назад", — сказал Габриэль после завершения встречи "нормандского формата" на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что речь идет о "восстановлении режима прекращения огня с 20 февраля".

Министерская встреча "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и длилась около часа. В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро и Павел Климкин. Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

На заседании контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины в минувшую среду было достигнуто соглашение об отводе тяжелых вооружений до 20 февраля.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" призвали прекратить торговую блокаду Донбасса.