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    Альтернативы "нормандскому формату" нет - Эйро

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске (401)

    (обновлено: )4410
    Об отсутствии альтернативы "нормандскому формату" Эйро заявил в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности по итогам встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД.
    Жак-Марк Эйро
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в настоящее время не видит альтернативы "нормандскому формату" (Германия, Украина, Франция и Россия) по урегулированию ситуации в Украине.

    Рукопожатие
    REUTERS Stefan Wermuth
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    "Альтернативы "нормандскому формату" по урегулированию в Украине нет", — заявил Эйро, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности по итогам встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД.

    Ранее сообщалось, что в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

    Напомним, на министерскую встречу "нормандского формата" в Мюнхене был отведен один час. Ограниченное время встречи связано с "традиционно плотным расписанием участников в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности".

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