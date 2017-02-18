Альтернативы "нормандскому формату" нет - Эйро

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в настоящее время не видит альтернативы "нормандскому формату" (Германия, Украина, Франция и Россия) по урегулированию ситуации в Украине.

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"Альтернативы "нормандскому формату" по урегулированию в Украине нет", — заявил Эйро, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности по итогам встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Напомним, на министерскую встречу "нормандского формата" в Мюнхене был отведен один час. Ограниченное время встречи связано с "традиционно плотным расписанием участников в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности".