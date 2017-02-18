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    Глава МИД ФРГ: нет необходимости расширять "нормандский формат" за счет США

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (31)

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    Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, по итогам встречи "нормандской четверки" заявил, что формат следует сохранить.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев – РИА Новости Украина. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль не считает, что в настоящее время необходимо расширять "нормандский формат" за счет США.

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    "Мы будем находиться в тесном контакте с американской стороной, формат следует сохранить", — заявил Габриэль, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности по итогам встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД.

    Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-участниц "нормандского формата" призвали прекратить торговую блокаду Донбасса.

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