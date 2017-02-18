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    В Мюнхене проходит встреча глав МИД "нормандской четверки"

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (28)

    (обновлено: )145
    Главной темой встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" станет очередное обострение в Донбассе и реализация Минских договоренностей.
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Мюнхене проходит встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

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    В переговорах принимают участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран Павел Климкин, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро и Сергей Лавров.

    Главной темой, как ожидается, станет очередное обострение в Донбассе и реализация Минских договоренностей.

    Ранее сообщалось, что на министерскую встречу "нормандского формата" в Мюнхене отведен один час. Об этом заявил РИА Новости источник в немецкой дипломатической делегации.

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