Лебедь, рак и щука. Чем закончатся переговоры "нормандской четверки"

Николай Песецкий, обозреватель

Участники встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД вернутся к обсуждению последовательности шагов по имплементации минского Комплекса мер.

Однако последние события на линии соприкосновения и заявления официальных лиц "четверки" не внушают оптимизма на счет вероятного прогресса в переговорах. Несмотря на приверженность всех сторон Минским соглашениям, по ключевым вопросам урегулирования пока что не удалось достичь консенсуса. Главным камнем преткновения вновь обещает стать тема выборов.

Позиции основных участников

Украина

1. Киев настаивает на формуле "выборы после возвращения контроля над границей". Это прямо противоречит тексту Минских договоренностей. Тем не менее, Порошенко заявил, что Климкин на переговорах будет отстаивать позицию, согласно которой политические пункты Минских соглашений могут быть реализованы только после воплощения пунктов по безопасности.

2. Украинская сторона всячески вытесняет представителей ОРДЛО из переговорного и правового поля. Для этого Апелляционный суд Киева заочно арестовал Александра Захарченко, а по Игорю Плотницкому начались предварительные слушания.

Подобная стратегия дискредитации лидеров ДНР и ЛНР связана со стремлением Киева вести диалог напрямую с Москвой, закрывая глаза на желания и предложения властей непризнанных республик. Чтобы закрепить данную переговорную позицию, именно Россию в публичной плоскости обвиняют в эскалации в Авдеевке.

Россия

1. Кремль обвиняет Киев в срыве Минских соглашений, а также в использовании Нормандского формата для прикрытия своих деструктивных действий. 7 февраля во время разговора с Ангелой Меркель Владимир Путин назвал провокационные действия Киева причиной возобновления боевых действий на Донбассе.

2. И от ЕС, и от США, Россия требует усилить давление на украинскую сторону, чтобы: 1) активизировать диалог между "континентальной" Украиной и мятежными регионами. Так, 9 февраля спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что вопрос о выборах должны решать "представители Донбасса" с "представителями Киева"; 2) принудить Киев к исполнению взятых на себя обязательств по реализации Комплекса мер.

3. Лавров напомнил, что Украине не стоит забывать о децентрализации. Видимо, Россия будет готова обсуждать избирательное законодательство только после разблокировки тупика в вопросе об особом статусе ОРДЛО. Ни от европейцев, ни от американцев пока не прозвучало предложений по решению этой проблемы.

Европа

Европейцы пока не определились, на кого возлагать ответственность за последнее обострение на Востоке. В упомянутом разговоре с Владимиром Путиным Ангела Меркель призвала российского лидера использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы прекратить военные действия. Канцлер не стала прямо обвинять ни одну из сторон, однако намекнула Москве, что своих "подопечных" нужно сдерживать.

Куда более жестко высказался официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шеффер. По его словам, Германии известно о всякого рода поддержке Россией сепаратистов. Тем не менее, и он оставил место для маневра. На вопрос о присутствии регулярных частей российской армии на территории республик, он сказал, что не может точно утверждать о наличии там оных.

Перспективы переговоров

Последний саммит "Нормандской четверки" состоялся 19 октября 2016 года в Берлине. Итогом встречи стало решение о принятии до конца года "дорожной карты" – пошагового плана имплементации минского Комплекса мер. Предполагалось, что документ позволит снять противоречия между Россией, республиками и Украиной относительно последовательности шагов по выполнению Минских договоренностей. Однако следующая встреча 29 ноября 2016 года в "Нормандском формате" на уровне глав МИД окончилась безрезультатно. Киев продолжал настаивать на полной демилитаризации ДНР и ЛНР и возвращении контроля над границей до проведения выборов. Участники были вынуждены признать, что существующие разногласия не позволяют выработать единую позицию у переговорщиков.

Накануне грядущего саммита в СМИ попали некоторые свежие предложения по "дорожной карте", подготовленные Парижем и Берлином. Их озвучил посол ФРГ в Киеве Эрнст Райхель. По словам дипломата, компромисс по выборам выглядит следующим образом: они проходят до возвращения границы Украине в присутствии российских войск. Взамен власти республик обязаны обеспечить к ним доступ и гарантировать безопасность даже тем политическим силам, которые выступают против автономии ДНР и ЛНР и поддерживают силовое воздействие на них.

Однако и Россия, и Украина дали понять, что на данный момент отвергают подобные новшества. Украинская сторона трактует это предложение как свой отказ от формулы "выборы в обмен на границу". А с точки зрения Кремля, Киев сознательно уводит повестку в дискуссию о соотношении выборов и безопасности, чтобы отвлечь внимание от необходимости принятия закона об особом статусе ОРДЛО.

Cпор между Россией и Европой относительно побуждений сторон конфликта в Авдеевской промышленной зоне играет на руку Украине. Не признавая Киев хотя бы одним из инициаторов возобновления столкновений на фронте, Германия и Франция создают условия, при которых поддержка украинской стороной постоянного напряжения на Донбассе является залогом успешного блокирования переговоров по "дорожной карте".

Кроме того, у Киева есть еще одна мотивация оттягивать имплементацию Минских соглашений. Для России Комплекс мер сегодня представляет бОльшую ценность, чем для Украины. Кремль рассматривает его выгодным для себя, поскольку прописанные в документе меры позволяют перезапустить проект федерализации Украины, а также вернуть ее на российскую орбиту.

Россия хочет использовать диалог с Вашингтоном не для налаживания российско-американских отношений, а для восстановления влияния на постсоветском пространстве. Взамен на учет российских интересов в Украине, Кремль, вероятно, готов обсуждать американский интерес на Ближнем Востоке и/или содействие по борьбе с радикальным исламизмом. Таким образом, Москва за счет США может получить двойной выигрыш: возврат за контролем украинской внутренней политики и заодно усилить давление на Евросоюз. В этом контексте примечательно, что Россия не собирается разменивать отмену санкций, Крым и Донбасс на ядерное разоружение и прочее "потепление" отношений между Кремлем и Белым домом, о чем говорил и Дмитрий Песков, и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Поэтому, скорее всего, Киев будет продолжать делать из Минских соглашений головную боль Кремля. Тем более с учетом изменения внешнеполитической конъюнктуры, Украине не обязательно прикладывать усилия по их реализации. Вслед за выборами в Германии и Франции может измениться как площадка, так и будущий формат переговоров.

Говоря о позиции Европы, следует отметить два факта.

Во-первых, европейская сторона делает акцент на реформах. Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз продолжит поддерживать Киев (в том числе, в плане продления санкционного давления на Россию) при условии, что жизнь людей в стране будет улучшаться. При этом аналитики из брюссельского Центра европейских политических исследований (CEPS) настаивают на прекращении финансовой поддержки Украины по причине полного провала борьбы с коррупцией.

Во-вторых, Европа обеспокоена не столько самим процессом воплощения минского Комплекса мер, сколько угрозой отсутствия согласованной позиции между ЕС и США в случае, если этот процесс будет приостановлен. 10 февраля Могерини совершила визит в Соединенные Штаты, где провела встречу с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По ее словам, Брюссель и Вашингтон готовы снять санкции только в случае всеобъемлющего выполнения Россией Минских договоренностей. Однако, выступая на Атлантическом совете, она признала, что испытывает неуверенность касательно сохранения трансатлантического единства в этом вопросе в будущем. Видимо Могерини не исключает, что Белый дом может пересмотреть свою политику в отношении России и Украины. Например, отвязав снятие санкций от имплементации Минских соглашений или оказав давление на Киев, как того желает Россия.

Поэтому не удивительно, что официальные лица стран "нормандского формата" выражали пессимизм относительно исхода переговоров. Как известно, саммит лидеров "четверки" состоится только в случае достижения прогресса по утверждению "дорожной карты". Но пока что переговоры опять обещают быть похожими на действия героев из басни "Лебедь, рак и щука". Россия вступила в них с позиции силы, а значит, дальнейший диалог Москвы с Вашингтоном может представлять собой попытку навязать свою повестку друг другу. Европа находится в состоянии шока от победы "изоляциониста и националиста" Дональда Трампа. В случае если США продолжат политику новоизбранного президента, Евросоюз готовится взять на себя роль движущей силы демократических преобразований и глобализации в мире (о чем пишут немецкие эксперты в докладе, опубликованном накануне Мюнхенской конференции). Украина же продолжает придерживаться политики "ни мира, ни войны". Киев как можно дальше откладывает выполнение политических пунктов Минских соглашений, при этом не отказывается ни от ведения переговоров, ни от силового давления на мятежные республики.