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    Суд в Нью-Джерси приговорил украинского хакера к 41 месяцу тюрьмы

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    Хакер Сергей Вовненко, известный в интернете как Flycracker и Darklife, обвинялся в краже личной информации и данных кредитных карт при проникновении в компьютеры частных лиц и организаций.
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Суд в американском штате Нью-Джерси приговорил украинского хакера к 41 месяцу тюремного заключения и крупному штрафу за кражу данных банковских карт.

    По данным агентства Рейтер, хакер Сергей Вовненко, известный в интернете как Flycracker и Darklife, обвинялся в краже личной информации и данных кредитных карт при проникновении в компьютеры частных лиц и организаций. Следствие установило, что для этих целей хакер использовал "ботсеть" из 13 тысяч компьютеров, зараженных вредоносными программами.

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    Проживавший в Неаполе Вовненко в июне 2014 года был арестован итальянскими властями, а в октябре следующего года экстрадирован в США.

    Размер штрафа, который предстоит выплатить осужденному, превышает 83 тысячи долларов.

    Ранее сообщалось, что Конгресс США займется утечками данных по делу о "русских хакерах". 

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