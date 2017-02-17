Суд в Нью-Джерси приговорил украинского хакера к 41 месяцу тюрьмы

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Суд в американском штате Нью-Джерси приговорил украинского хакера к 41 месяцу тюремного заключения и крупному штрафу за кражу данных банковских карт.

По данным агентства Рейтер, хакер Сергей Вовненко, известный в интернете как Flycracker и Darklife, обвинялся в краже личной информации и данных кредитных карт при проникновении в компьютеры частных лиц и организаций. Следствие установило, что для этих целей хакер использовал "ботсеть" из 13 тысяч компьютеров, зараженных вредоносными программами.

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Проживавший в Неаполе Вовненко в июне 2014 года был арестован итальянскими властями, а в октябре следующего года экстрадирован в США.

Размер штрафа, который предстоит выплатить осужденному, превышает 83 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что Конгресс США займется утечками данных по делу о "русских хакерах".