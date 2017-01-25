Конгресс США займется утечками данных по делу о "русских хакерах"

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Расследование, которое будет вести конгресс США по делу о "русских хакерах", будет включать в себя факты утечек секретных данных американской разведки. Об этом говорится в заявлении комитета по разведке палаты представителей.

"Запросы комитета (к разведсообществу США — ред.) включали и будут включать… возможные утечки секретной информации, относящейся к оценкам разведывательного сообщества по этим вопросам (кибератакам — ред.)", — говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что помимо изучения "российской киберактивности" в рамках расследования комитет намерен запросить у разведки США данные о "связях между Россией и лицами, связанными с политическими кампаниями" в США, а также ответные меры американских властей на действия РФ и влияние всей этой ситуации на отношения с союзниками США.

"Мы надеемся, что новое руководство разведывательного сообщества будет полностью и оперативно выполнять наши запросы на информацию, относящуюся к расследованию. Будет недостаточно, если эти документы, как ожидается, тысячи страниц, будут изучаться только в ведомствах. Они должны быть доставлены в комитет по разведке палаты представителей, чтобы предоставить членам (комитета) достаточно времени для ознакомления с их содержанием", — подчеркивается в заявлении конгрессменов.

Ранее в американских СМИ появлялись утечки из секретной части доклада спецслужб США относительно "попыток вмешательства России в выборы в США".

Ранее власти США обвинили Россию в кибератаках на компьютерные системы американских политических организаций с целью повлиять на результаты президентских выборов. В связи с этим администрация предыдущего президента Барака Обама ввела санкции против ряда российских организаций и физических лиц.

В Москве подобные обвинения отрицают и называют их бездоказательными. Президент США Дональд Трамп ранее обещал, что власти страны проведут новое расследование по делу хакеров. Одновременно этим же занимается комитет по разведке палаты представителей.