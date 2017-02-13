Во французских Альпах лавина накрыла девять человек, есть жертвы

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Лавина, сошедшая на горнолыжном курорте Тинь во Франции, накрыла девять человек, по меньшей мере двое из них погибли, передает в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на представителей спасательных служб.

Сообщение об инциденте на высоте 2,1 тысячи метров поступило спасателям около 11.00 местного времени (12.00 по киевскому). Спустя чуть более часа в зоне внетрассового катания удалось обнаружить двоих выживших и двоих погибших горнолыжников.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тинь — коммуна во французском регионе Рона-Альпы, относится к департаменту Савойя. В коммуне располагается популярный горнолыжный курорт.

Ранее сообщалось, что в центральной Италии сошла снежная лавина, спровоцированная сильным землетрясением. Лавина погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.