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    Во французских Альпах лавина накрыла девять человек, есть жертвы

    (обновлено: )59
    Сообщается, что в результате схода лавины на горнолыжный курорт Тинь во Франции, по предварительным данным погибли два человека. Всего лавина накрыла девять человек.
    Сход лавины в Альпах. Архивное фото
    @BFMTV

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Лавина, сошедшая на горнолыжном курорте Тинь во Франции, накрыла девять человек, по меньшей мере двое из них погибли, передает в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на представителей спасательных служб.

    Последствия смертельной лавины в Италии с высоты птичьего полета. Видео
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    Последствия смертельной лавины в Италии с высоты птичьего полета

    Сообщение об инциденте на высоте 2,1 тысячи метров поступило спасателям около 11.00 местного времени (12.00 по киевскому). Спустя чуть более часа в зоне внетрассового катания удалось обнаружить двоих выживших и двоих погибших горнолыжников.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Тинь — коммуна во французском регионе Рона-Альпы, относится к департаменту Савойя. В коммуне располагается популярный горнолыжный курорт.

    Ранее сообщалось, что в центральной Италии сошла снежная лавина, спровоцированная сильным землетрясением. Лавина погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.

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