Число жертв схода лавин в Афганистане достигло более 100 человек - СМИ

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Количество жертв схода лавин в Афганистане достигло более 100 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников.

Причиной схода серии лавин стали обильные снегопады, продолжавшиеся в течение трех дней. Сообщается, что под снегом погребены два населенных пункта в провинции Нуристан. Спасатели извлекли из-под снежных завалов 50 жителей одной из деревень.

"Лавины накрыли две деревни в районе Баргматал, 50 тел извлечены в одной из деревень, в настоящее время спасатели пытаются добраться до второй деревни", — заявил представитель министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Омер Мохаммади.

Ранее также сообщалось о 54 жертвах в провинциях Бадахшан и Парван.

Из-за стихии затруднено движение на нескольких главных магистралях страны, в частности, на дороге, соединяющей Кабул и Кандагар, где из-за снега были заблокированы сотни автомобилей.

Напомним, 18 января в горном массиве Гран-Сассо близ городка Фариндола, находящегося в итальянской области Абруццо, лавина сошла на местную гостиницу. Лавина, сход которой, по-видимому, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.