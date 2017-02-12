наверх
12.02.201723:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Миллер: США будут использовать стратегию сдерживания КНДР

    Тема:

    Запуск баллистической ракеты КНДР (40)

    36
    Как заявил Миллер, США собираются укрепить и усилить "жизненно важные союзы в Тихоокеанском регионе". Это, по его словам, часть стратегии сдерживания и предотвращения растущей враждебности.
    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Советник президента США Стивен Миллер заявил, что США будут использовать стратегию сдерживания КНДР.

    КНДР испытала баллистическую ракету
    Канал euronews на Youtube
    Запуск КНДР баллистической ракеты

    "Мы собираемся укрепить и усилить наши жизненно важные союзы в Тихоокеанском регионе — это часть нашей стратегии сдерживания и предотвращения растущей враждебности, которую, как мы видели в последние годы, демонстрирует северокорейский режим", — заявил Миллер в интервью Fox News.

    Пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в 07.55 по местному времени (00.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны и не нанесла никакого ущерба при падении.

    После пуска ракеты КНДР Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов национальной безопасности. Действия КНДР вызвали резкое осуждение со стороны Токио и Сеула, которые назвали пуск баллистической ракеты провокацией против региона и угрозой безопасности международному сообществу. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета Безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Вашингтон поддерживает Токио, "своего замечательного союзника, на 100%".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Владимир Гройсман
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма