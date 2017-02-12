Миллер: США будут использовать стратегию сдерживания КНДР

GABRIELLE LURIE / AFP

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Советник президента США Стивен Миллер заявил, что США будут использовать стратегию сдерживания КНДР.

"Мы собираемся укрепить и усилить наши жизненно важные союзы в Тихоокеанском регионе — это часть нашей стратегии сдерживания и предотвращения растущей враждебности, которую, как мы видели в последние годы, демонстрирует северокорейский режим", — заявил Миллер в интервью Fox News.

Пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в 07.55 по местному времени (00.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны и не нанесла никакого ущерба при падении.

После пуска ракеты КНДР Южная Корея и Япония провели экстренные заседания Советов национальной безопасности. Действия КНДР вызвали резкое осуждение со стороны Токио и Сеула, которые назвали пуск баллистической ракеты провокацией против региона и угрозой безопасности международному сообществу. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета Безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Вашингтон поддерживает Токио, "своего замечательного союзника, на 100%".