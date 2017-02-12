США обдумают возможный ответ после запуска КНДР ракеты

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. США ожидали провокации КНДР, заявил представитель администрации США, которого цитирует агентство Рейтер.

Представитель Белого дома комментировал сообщения об очередном запуске баллистической ракеты в КНДР.

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По словам представителя администрации, США, вероятно, "взвесят весь спектр возможностей" по КНДР, включая санкции и расширение военных возможностей США в регионе. Он добавил, что США намерены действовать решительно, но избегать эскалации в регионе.

Также представитель администрации отметил, что США намерены "надавить" на Китай, чтобы тот повлиял на КНДР. США считают, что КНР обладает наибольшим влиянием на Пхеньян во всем регионе.

Представитель администрации сказал, что Белый дом ожидал провокаций от КНДР вскоре после вступления Дональда Трампа в должность президента, так что запуск ракеты "не был сюрпризом".

Ранее сообщалось, что баллистическая ракета КНДР, пуск которой был произведен утром в воскресенье, пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Пуск баллистической ракеты состоялся в 07.55 по местному времени (01.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. Военные определяют, была ли это ракета среднего радиуса действия типа "Мусудан" или малого радиуса действия типа "Нодон".