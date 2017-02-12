В аэропорту Гамбурга более 50 человек пострадали из-за неизвестного вещества

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в аэропорту имени Гельмута Шмидта Гамбурга в результате утечки неизвестного вещества пострадали не менее 52 человек. Об этом сообщает издание Welt.

Несколько сотен человек были вынуждены в спешном порядке покинуть здание аэропорта. Аэропорт был временно закрыт. Сообщается, что посетители жалуются на раздражение дыхательных путей.

Как сообщил представитель пожарной службы, утечка произошла из-за неисправности в вентиляционной системе аэропорта.

Ранее сообщалось, что в результате отравления ядовитым газом в американском штате Техас погибли четыре ребенка, еще шесть человек пострадали.