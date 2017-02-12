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    В мире

    В аэропорту Гамбурга более 50 человек пострадали из-за неизвестного вещества

    (обновлено: )3801
    Согласно информации, сотни человек были вынуждены в спешном порядке покинуть здание аэропорта. Посетители жалуются на раздражение дыхательных путей. Утечка произошла из-за неисправности в вентиляционной системе аэропорта.
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    Associated Press Uwe Anspach

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в аэропорту имени Гельмута Шмидта Гамбурга в результате утечки неизвестного вещества пострадали не менее 52 человек. Об этом сообщает издание Welt.

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    Несколько сотен человек были вынуждены в спешном порядке покинуть здание аэропорта. Аэропорт был временно закрыт. Сообщается, что посетители жалуются на раздражение дыхательных путей.

    Как сообщил представитель пожарной службы, утечка произошла из-за неисправности в вентиляционной системе аэропорта.

    Ранее сообщалось, что в результате отравления ядовитым газом в американском штате Техас погибли четыре ребенка, еще шесть человек пострадали.

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