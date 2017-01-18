Смог над Киевом: вредных веществ стало вдвое больше - Рубан

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве 17 января наблюдался туман и чувствовался запах гари. Начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан заявил, что такой туман над столицей — это естественное явление, метеорологическая дымка, что наблюдается не в первый раз. Она была в прошлом и позапрошлом годах.

Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявляли, что смог в Киеве сохранится и в ближайшие три дня. Ситуация может улучшиться после прогрева приземного слоя воздуха. По данным синоптиков, до конца недели в городе сохранятся морозы.

Подробнее причины появления смога над городом в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал начальник главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

(публикуется на языке оригинала)

Ви говорили, що вже взяті проби повітря. Які результати?

— Моніторинг почався зранку 17 січня через звернення громадян щодо їдкого запаху та наявності невідомого походження туману. Я можу ще раз підтвердити, що це дійсно природне явище, яке сформоване завдяки фізичним властивостям: зміна температури, підвищена вологість та перевищення температурної інверсії.

Завдяки цій температурній інверсії нижні шари атмосфери не попадають у верхні шари атмосфери, тому можуть в нижніх шарах атмосфери накопичуватися шкідливі речовини, продукти життєдіяльності людини, міста.

І як показує досвід, за останні три роки саме вранці з 7 до 9 ранку формується так званий білий смог в місті Києві з максимальним вмістом шкідливих речовин. І дійсно, на ранок ми зафіксували в деяких місцях перевищення, незначне, максимальне було в два рази за показниками продуктами горіння. Ці показники вдень вже не фіксувалися.

Звідки така кількість шкідливих речовин?

— Основне джерело забруднення атмосферного повітря в місті Києві є автомобільний транспорт. І це майже 70-80%.

Що стосується іншої кількості — це індивідуальні котельні, індивідуальні каміни, які використовуються взимку киянами. І при такій температурній інверсії, при накопиченні шкідливих речовин, ці речовини всі накопичуються в нижніх шарах атмосфери. Це глобальна проблема по всьому світу. І мегаполіси всього світу хворіють на так зване забруднення.

Я можу сказати, що міська влада робить всі можливі і неможливі заходи щодо покращення ситуації. На сьогоднішній день вживаються максимальні заходи щодо розвантажування перш за все автомобільних потоків. Є програма і міська, і глобальна державна, щодо покращення атмосферного повітря саме зменшення навантаження на киян і українців через жорсткий нагляд за паливом, воно в нас майже на 87% не якісне.

Своєю думкою щодо походження смогу в ефірі радіостанції поділилася голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Звідки запах горілого походить?

— Це технічне повітря — повітря з домішками нафтопродуктів, це повітря, в якому відчувався запах, особливо в приватному секторі на околицях Києва, горілої деревини і роботи твердопаливних котлів, яких значно збільшилося.

Я почула колегу, який перед цим виступав, мені дивно. Звичайна констатація факту. Да, ви, кияни, дихаєте шкідливими речовинами, ви забрудненим повітрям дихаєте, погодні умови час від часу винні в цьому.

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Влада не робить жодних кроків для того, щоб змінити цю ситуацію. Якщо ми говоримо, наприклад, про цей смог, про цей образ, то в світі були такі приклади. Навіть в енциклопедії екологічній згадується так званий Лос-Анджелеський білий смог, який ще в 30-х роках ХХ століття з'являвся в цьому багатомільйонному місті. Але за десятки років влада домоглася зміни ситуації. Це було пов'язано з транспортною інфраструктурою, з жорстким контролем вантажного транспорту.

Дійсно, верхні шари тиснули на нижні і не давали можливості розсіятися. Я хотіла б, щоб всі кияни зрозуміли, який є продукт життєдіяльності міста шкідливий: ці викиди від машин, від котелень, коли звичайна нормальна погода — ми цього не бачимо. Але якщо ми цього не бачимо, це не означає, що ми не труїмо навколишнє середовище і самі себе.

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Нам необхідно змінити транспорту інфраструктуру, жорсткі вимоги до вантажного транспорту в центрі міста, і головне — розвести лінії транспорту. Не кажучи про те, що потрібно перевірити всі джерела стаціонарні, зокрема котельні на високоповерхових будинках і в приватному секторі. На то і є міська влада, яка має опікуватися не політичними гаслами, а конкретними справами на захист довкілля і здоров'я мешканців міста.

Ранее председатель координационного совета общественной организации "Зеленый фронт" Олег Перегон в эфире "ГС" отметил, что в Украине большая часть существующих ливневых канализаций не оборудована даже механическими фильтрами.