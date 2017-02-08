Захваченное с россиянами и ураинцем судно BBC Caribbean шло в Гану

КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Судно BBC Caribbean, с борта которого 5 февраля были похищены восемь членов экипажа – семеро россиян и один гражданин Украины – направлялось из Камеруна в Гану, сообщил РИА Новости представитель группы компаний Briese, которой принадлежит судно, Раймонд Фиш.

"Пятого февраля около 10.00 местного времени судно BBC Caribbean было атаковано пиратами на расстоянии в примерно 120 морских миль к западу-юго-западу от острова Бонни, в Гвинейском заливе, судно шло без груза из города Дуала, Камерун, в город Тема, Гана", — сообщил Фиш.

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Ранее о похищении моряков сообщило российское посольство в Нигерии.

С борта судна 5 февраля были похищены восемь членов экипажа – семеро россиян и один гражданин Украины, судно шло без груза из Камеруна в Гану, пираты атаковали корабль примерно в 120 морских милях к западу-юго-западу от острова Бонни, в Гвинейском заливе.