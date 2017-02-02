В Украине нет механизма наказания за скачивание пиратского контента - эксперт

КИЕВ, 2 фев — РИа Новости Украина. Уже к сентябрю в Украине заработает патентный суд, который будет заниматься защитой прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщила директор департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономразвития Елена Минич.

Минич отметила, что пока депутаты с экспертами обсуждают, каким именно должен быть новый судебный орган, его компетенции, функции и структуру.

Во Франции пользователь, получивший три предупреждения за скачивание пиратского контента, лишается пиратского контента. Какое наказание предусмотрено для пользователя-нарушителя в Украине, рассказал адвокат Маркиян Галабала в эфире радиостанции Голос Столицы.

"У нас на уровне административного регулирования таких механизмов нет, то есть вы, как обычный пользователь сети интернет, и провайдер не имеет полномочий отключать вас от доступа к интернету. Дискуссия после введения такого правила во Франции в Украине велась, но она не нашла своего подкрепления, особенно, беря во внимание то, насколько у нас по сравнению с Францией более распространенное нарушение прав интеллектуальной собственности", — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что фантастический фильм "Дэдпул" назван самым скачиваемым с пиратских торрентов по всему миру в 2016 году.