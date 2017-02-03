Спайсер не знает, последует ли Трамп призыву Маккейна вооружать ВСУ

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не знает, последует ли президент Дональд Трамп призыву сенатора-республиканца Джона Маккейна передать Вооруженным силам Украины летальное оружие.

"Я не знаю", — ответил Спайсер на вопрос, планирует ли Белый дом выполнить просьбу Маккейна.

Ранее сообщалось, что глава сенатского комитета по вооруженным силам Маккейн обратился к Трампу в письме с просьбой предоставить Украине летальное оружие. Маккейн ранее заявил РИА Новости, что Трамп должен предоставить правительственным силам Украины противотанковые ракетные комплексы Javelin и противобатарейное оружие.

США оказывают военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, на западе Украины американские инструкторы обучают бойцов национальной гвардии.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.