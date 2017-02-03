Министр госбезопасности КНДР уволен за злоупотребление властью

FRED DUFOUR / AFP

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Министр государственной безопасности КНДР Ким Вон Хон смещен со своего поста по обвинению в злоупотреблении властью, сообщило в пятницу агентство Ренхап со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что министр был уволен после проведенной в конце прошлого года проверки его ведомства, которая выявила злоупотребления властью. По данным агентства, помимо отстранения от должности, было понижено его воинское звание – до генерал-лейтенанта с полного генерала.

Ким Вон Хон считался одним из самых значительных северокорейских политиков, он занимал свой пост с апреля 2012 года – через несколько месяцев после того, как к власти в стране пришел Ким Чен Ын. Считается, что Ким Вон Хон был одним из инициаторов и исполнителей ареста и казни Чан Сон Тхэка – дяди Ким Чен Ына в декабре 2013 года.

Чан Сон Тхэк был наставником и одним из наиболее приближенных к лидеру страны людей. Он возглавлял "регентский совет" при молодом Ким Чен Ыне и считался "вторым человеком" в государстве. Чан Сон Тхэк был казнен по приговору суда за попытку свержения власти. Кадры ареста Чан Сон Тхэка обошли все мировые СМИ.

Японское агентство Киодо со ссылкой на южнокорейскую газету "Чосон Ильбо" сообщает, что причиной отставки стала смерть от пыток одного из подследственных министерства безопасности. К подследственному и его показаниям проявлял интерес лидер страны Ким Чен Ын. Другой источник сообщает, что отставка стала результатом банальной борьбы за власть.

Ранее сообщалось, что КНДР завершает разработку межконтинентальных баллистических ракет.