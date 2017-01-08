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США готовы сбить ракету КНДР, направленную против них и союзников – Картер

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Как заявил Картер, операция по перехвату ракеты будет осуществляться только в случае угрозы нанесения удара по территории США или союзников со стороны Северной Кореи.
Флаг США
flickr.com/ Charlie Day

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Глава оборонного ведомства США Эштон Картер заявил, что Соединенные Штаты будут сбивать запущенную КНДР ракету, если она будет угрожать Америке или ее союзникам.

Запуск баллистической ракеты. Архивное фото
REUTERS KCNA
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"Мы будем сбивать ее (ракету), если расчеты показывают, что она несет угрозу нам или нашим союзникам", — сказал Картер, подчеркнув, что операция по перехвату ракеты будет осуществляться только в случае угрозы нанесения удара по территории США или союзников со стороны Северной Кореи.

По его словам, "ядерная программа КНДР и баллистические ракеты угрожают США". "Мы готовы защитить Корейский полуостров", — сказал Картер, отметив развитие системы ПРО и присутствие американского военного контингента в Азии.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пообещал не допустить, чтобы межконтинентальная баллистическая ракета КНДР была способна достичь территории США. 

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