США готовы сбить ракету КНДР, направленную против них и союзников – Картер

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Глава оборонного ведомства США Эштон Картер заявил, что Соединенные Штаты будут сбивать запущенную КНДР ракету, если она будет угрожать Америке или ее союзникам.

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"Мы будем сбивать ее (ракету), если расчеты показывают, что она несет угрозу нам или нашим союзникам", — сказал Картер, подчеркнув, что операция по перехвату ракеты будет осуществляться только в случае угрозы нанесения удара по территории США или союзников со стороны Северной Кореи.

По его словам, "ядерная программа КНДР и баллистические ракеты угрожают США". "Мы готовы защитить Корейский полуостров", — сказал Картер, отметив развитие системы ПРО и присутствие американского военного контингента в Азии.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пообещал не допустить, чтобы межконтинентальная баллистическая ракета КНДР была способна достичь территории США.